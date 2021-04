CARONNO PERTUSELLA – Non è caduta nel vuoto la richiesta di collaborazione venuta dai medici di base di Caronno Pertusella, per le vaccinazioni a domicilio contro il covid delle persone più “fragili”; hanno trovato l’aiuto dei volontari del gruppo di protezione civile dell’Anc, l’associazione carabinieri.

“Abbiamo ricevuto la richiesta di collaborazione da parte degli amici medici di Medicina generale di Caronno Pertusella, che si sono organizzati per vaccinare a domicilio i loro pazienti anziani allettati o in difficoltà. Occorreva andare a recuperare le fiale e recapitarle in studio per tempo, affinché potessero completare le operazioni in tranquillità. Partiti presto, raggiunto il punto di ritiro e recapitato il materiale entro l’orario previsto. La foto ha fissato il momento della consegna: sono poi loro a completare la delicata e importante missione” dice Giovanni Salafia, responsabile del gruppo di Prociv della locale sezione dell’associazione Anc.

