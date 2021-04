GERENZANO – Caduta dalla moto in via Clerici a Gerenzano: è il tratto locale dell’ex statale Varesina, l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio odierno alle 19.10 alla grande rotonda che si trova all’incrocio con via Carducci e via Monte Grappa nella zona dei centri commerciali quasi al confine con Saronno. Sul posto è intervenuta una ambulanza del Sos Uboldo il cui equipaggio si è preso cura del centauro, un diciotenne che comunque ha riportato lesioni non gravi. Le sue condizioni, infatti, non sono apparse preoccupanti.

A Solaro per una caduta dalla moto è rimasta invece contusa una donna di 45 anni: l’incidente è successo sempre oggi, alle 12.10, in via Varese. La motociclista è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Rho e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese con lievi contusioni.

Altro incidente con involontario protagonista un pedone è avvenuto invece nella tarda mattinata a Caronno Pertusella, in via Ariosto: per una caduta accidentale una donna di 74 anni ha avuto bisogno dei soccorsi; ad accorrere anche in questo caso l’ambulanza del Sos Uboldo; la donna è stata medicata direttamente sul posto per alcune escoriazioni.

(foto archivio)

