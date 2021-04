LIMBIATE – E’ stato aperto in questi giorni il parcheggio in ghiaia realizzato dall’amministrazione limbiatese all’incrocio tra via Valgardena e via Vittorio Veneto, ma non tutti i residenti hanno apprezzato questa novità.

Dal comune di Limbiate si sottolinea il fatto di aver “recuperato un’area in disuso di circa 700 metri quadri, di averla pavimentata con ghiaia drenante e resa così un parcheggio funzionale per tutti i residenti della zona”. L’intervento è stato poi completato con la piantumazione di nuove piante che, oltre a favorire il senso di decoro, daranno vita a zone d’ombra all’interno dell’area di sosta.

I residenti in questa zona della città però sollevano più di un dubbio rispetto all’utilità e alla funzionalità del nuovo parcheggio, innanzitutto perché sono contestualmente stati tolti una ventina di posti auto lungo la via Val Gardena dove, fino a poche settimane fa, i residenti lasciavano la loro auto in sosta (il lato destro è ora solo pedonale) proprio davanti alle abitazioni: poiché la via Val Gardena è diventata a senso unico, i residenti ora devono lasciare l’auto nuovo parcheggio che si trova però a monte, a 400 metri dalle abitazioni (molto scomodo quando si devono scaricare pacchi o spesa e poco sicuro la sera con il buio), per non essere costretti a rifare il giro del quartiere dopo aver scaricato.

La seconda perplessità è legata al fatto che, rispetto all’asfalto, con la ghiaia, purché drenante, è più elevato il rischio di vedere la formazione di pozze d’acqua dopo forti piogge.

15042021