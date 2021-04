SARONNO – Tornano in azione anche a Saronno i nuclei specialistici di tutela ambientale e sicurezza urbana organizzati su un progetto regionale dai comandi di polizia locale di Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate.

Martedì pomeriggio due pattuglie saronnese con l’aggiunta del personale di Gallarate hanno organizzato tre posti di controllo nelle principali vie d’accesso alla città. In via Varese, via Bergamo e via Novara sono stati monitorati gli accessi alla città con una forte iniziativa non solo sulla verifica delle norme anticovid (a partire dalla veridicità delle autocertificazioni per chi esce dal proprio comune) ma anche sul codice della strada.

Se non sono state riscontrate infrazioni sul fronte delle norme anticovid (neanche sul numero di persone all’interno dell’auto) sono state una decina le sanzioni notificate per il mancato rispetto del codice della strada. Disattenzioni che sono costate agli automobilisti una dozzina di punti patente.

Del resto il progetto, promosso da Regione Lombardia, è stato pensato per sviluppare sinergie tra i diversi comandi ma anche per permettere un intervento massivo su temi come la sicurezza stradale.