VARESE – “La vaccinazione gioca il ruolo più importante nella lotta al covid-19 ma, ad oggi, in Regione Lombardia ci sono ancora delle criticità da correggere tempestivamente. Ieri mattina dalle risposte date dal direttore generale Welfare in Commissione sanità scopriamo che l’adesione alla campagna vaccinale tra i 70 e i 79 anni è bassa (716.861 su 995.000 persone, circa il 72%) e per questo c’è bisogno che Regione Lombardia avvi una seria una campagna di sensibilizzazione. Soprattutto alla luce del fatto che, come reso noto dallo stesso direttore, il 15% dei vaccinandi rifiuta AstraZeneca. Un problema non da poco, perché i numeri sono in costante crescita nonostante le dichiarazioni della vicepresidente Moratti che ridimensiona la percentuale – portandola al 5% – sconfessando, di fatto, quanto detto dal direttore solo qualche ora prima”. A riepilogare questa circostanza è il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Pd.

Ora più che mai c’è bisogno che ai cittadini arrivino informazioni certe e univoche. La confusione nella comunicazione istituzionale genera incertezza e il risultato rischia di essere la mancanza di fiducia e la fuga dalle somministrazioni e, francamente, sarebbe un grosso guaio.

(foto: Samuele Astuti all’ingresso dell’ospedale di Saronno)

15042021