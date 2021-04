SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale

Sono state messe a disposizione dal Consorzio Parco Lura le cinque biciclette utilizzate, a partire da questa settimana, dai tecnici comunali per sopralluoghi e verifiche efficaci sul territorio.

Nell’ambito dell’iniziative del progetto co-finanziato dalla Fondazione Cariplo e denominato “Piano strategico per la mobilità ciclistica quotidiana e per il turismo nella bassa comasca e nel saronnese lungo l’asse della Valle del Torrente Lura”, la Giunta Airoldi ha approvato qualche giorno fa il contratto di comodato d’uso gratuito di cinque biciclette, riconoscibili grazie ai loghi del Parco Lura e del Comune di Saronno.

Con questi mezzi, i tecnici, in particolare gli Ispettori Ambientali e il personale dell’ufficio Verde, potranno eseguire sopralluoghi in ogni zona del territorio comunale in tempi limitati e senza onere di

posteggio, oltre che, ancora più importante, con una modalità rispettosa dell’ambiente. “E’ un piccolo ma concreto messaggio di sostenibilità ambientale – commenta l’assessore Casali – con l’augurio che in futuro possa aumentare il numero delle biciclette in uso al Comune, ma soprattutto il loro utilizzo da parte dei dipendenti”.

A fianco di queste azioni strutturate, ve ne sono altre, altrettanto importanti, che vedono l’attività civica silenziosa di chi, durante le proprie uscite nel Parco, raccoglie volontariamente i rifiuti abbandonati da altri”

