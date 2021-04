SARONNO – “Lettera aperta”, tramite i social, del Pd saronnese al presidente della commissione sanità regionale, Emanuele Monti.

Le disfunzioni emerse nella gestione delle prenotazioni è sotto gli occhi di tutti, è stato evidenziato dalla stampa nazionale e da servizi trasmessi da tutti i Tg. Sig. Monti , leggendo la chiosa del suo comunicato di ieri le diamo una notizia: la sua gentile persona non è la Lombardia, così come il suo partito non impersonifica la Lombardia. Questa regione è dei suoi cittadini al di là di qualsiasi orientamento politico. Chi segnala i tanti problemi emersi nella campagna vaccinale per il covid, ma che ha anche fornito molte proposte alla sua Giunta, semmai tiene ai cittadini lombardi.è stato evidenziato dalla stampa nazionale e da servizi trasmessi da tutti i Tg.

gnalare che non ha senso mandare ottantenni a un ora di macchina quando a Saronno abbiamo un ospedale, segnalare che Sesegnalare che c’erano problemi a prenotarsi all’hub vaccinale della ex Pizzigoni , che si sono ancora migliaia di anziani non autosufficienti non ancora vaccinati, non è essere anti – Lombardia è constatare la realtà.

Si legge con altrettanto stupore, “se la Lombardia avesse anche i vaccini del’ Emilia-Romagna…”, beh se è per questo anche l’Emilia se aveva i vaccini dati alla Lombardia forse avrebbe già vaccinato tutti gli Emiliani, visto che da almeno un mese e mezzo sta gestendo molto meglio il tutto. Per fortuna la gestione degli approvvigionamenti è attualmente affidata a una persona seria, il Generale Figliuolo che utilizza per la ripartizione logiche basate sulla scienza e la statistica (come avveniva prima di lui) … il facciamo “a rubarceli” tra le regioni, non sembrerebbe la soluzione più identificabile con la gestione di una Nazione seria.

Per settimane la nostra Regione è stata tra le ultime sei regioni italiane per percentuale di abitanti vaccinati, rispetto alle forniture. Oggi continuiamo a non primeggiare, eppure siamo la Lombardia o no?

(foto: l’hub vaccinale di Saronno)

