CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – Internet fuori uso per molti utenti fra Ceriano Laghetto e Cogliate. Il gestore della rete, Open fiber, spiega cosa è successo e cosa è stato fatto.

Il disservizio di rete che questa mattina ha provocato disagi ai clienti di Cogliate e Ceriano Laghetto contrattualizzati con provider che si appoggiano all’infrastruttura di Open Fiber, è stato dovuto a un guasto alla rete di trasporto, il cosiddetto backhauling. Il collegamento intermedio tra la centrale ottica (Pcn), che illumina la fibra di Open Fiber nel comune, e la dorsale nazionale, che “trasporta” il servizio, è appoggiato all’infrastruttura di un altro operatore, come del resto accade anche per molte altre società Tlc.

Open Fiber si scusa con i cittadini e le imprese di Cogliate e Ceriano Laghetto per il disagio patito e assicura di aver messo in campo tutto l’impegno possibile per sollecitare il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. La società tiene però a ribadire che il disservizio non è legato a problemi tecnici sulla propria rete FTTH, cui l’Agcom ha riconosciuto il bollino verde di “vera fibra” in virtù di una velocità di navigazione molto elevata, di una connessione stabile e una latenza molto bassa che evita ritardi nella trasmissione dei dati.

(foto archivio: posa della fibra a Cogliate)

16042021