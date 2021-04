COGLIATE – L’associazione “Elena e i cavalli onlus” propone uscite in costume per incentivare collaborazione per il Palio dei bambini 2022. Un palio unico nel suo genere che vede protagonisti i bambini dai 2 ai 12 anni e che si svolgerà nella primavera 2022.

I soci usciranno diverse volte in costume nel corso del 2021 a partire da domenica 18 aprile per raccogliere consensi e partecipanti. Il palio vede la partecipazione di otto contrade: Santinbianc, Ca di biss, Casina noa, Fabricun, Ca’ su la’, Casina Clerici, Riun del mascel, La valeta. Saranno 80 i bambini disposti a mettersi in gioco per ogni contrada (10 per contrada divisi per colore) con 8 cavalli (1 per contrada). Il palio durerà due giorni: il primo giorno sfilerà per le vie del paese il corteo delle contrade diviso per colore con il proprio cavallo, il secondo giorno verranno svolti i giochi medievali con i bambini. I cavalli delle contrade verranno messi a disposizione dall’associazione. Presentazione domenica 18 per raccogliere l’adesione di 10 bambini della contrada blu Cà su là (e zone limitrofe). Adesioni da tramettere con messaggio al numero 3332456565.

