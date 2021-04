SARONNO – E’ immediata la replica della Lega saronnese all‘affondo del sindaco Augusto Airoldi che ha reso nota, con un durissimo commento, l’interrogazione del capogruppo leghista Raffaele Fagioli su alcuni aspetti dell’attivazione e della gestione dell’hub vaccinale.

“Non si comprende questo attacco da parte del sindaco Airoldi a riguardo di un’interrogazione posta al Comune” esordisce Angelo Veronesi vicesegretario cittadino della Lega.

“I consiglieri comunali, per poter conoscere le attività dell’amministrazione, hanno a disposizione gli strumenti dell’interrogazione e dell’interpellanza. È diritto di ogni consigliere.

Forse Airoldi ha qualcosa da nascondere; tra l’altro non avevamo dato notizia alla stampa circa questa interrogazione proprio perchè non vogliamo (a differenza di ciò che ha fatto Airoldi l’anno scorso) speculare sull’emegenza sanitaria in corso per fare propaganda. I cittadini ci interpellano per avere informazioni ed il Comune è tenuto a fornirle ai consiglieri comunali”.

D’effetto la chiosa: “A questo punto ci domandiamo cosa nasconde Airoldi ai cittadini?”.

16042021