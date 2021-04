SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la presa di posizione di Con Saronno, lista civica di maggioranza, in merito alla dura presa di posizione del sindaco Augusto Airoldi in merito all’interrogazione presentata dal capogruppo della lega Raffaele Fagioli.

“Prendiamo atto delle affermazioni del Consigliere ed ex presidente del Consiglio Comunale Raffaele Fagioli supportate dalle pronte dichiarazioni a mezzo stampa del vice segretario della Lega Lombarda Angelo Veronesi.

È a nostro avviso evidente che queste dichiarazioni antepongono i loro rancori e frustrazioni all’attenzione per la salute dei cittadini, che questa amministrazione sta affrontando con efficacia e determinazione oltre che con visibili risultati (centro tamponi, centro vaccinazioni, patrocinio a servizi psicologici): tutto il contrario di chi si perdeva in assurdi calcoli allarmanti su prevedibili 4000 morti attirando ilarità sulla stampa nazionale e perfino estera.

Invitiamo i signori leghisti a una sana e costruttiva riflessione interna ricordando loro il verso di Iacopo Badoer “un bel tacer non fu mai scritto”.