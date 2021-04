SARONNO – “Non mi stupisce nemmeno più di essere costantemente il bersaglio degli attacchi della sezione saronnese del Partito Democratico, che ormai non si accontenta più di gettare fango su Regione Lombardia ma mi tira in ballo personalmente. Ciò che ho dichiarato è supportato da dati statistici che non lasciano spazio ad interpretazioni. Le illazioni di chi si definisce democratico ma che poi attacca sul piano personale chi la pensa in modo diverso è solo aria fritta”.

Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in risposta alla lettera aperta del Partito Democratico saronnese.

La campagna vaccinale – continua Emanuele Monti – sta procedendo spedita e la macchina organizzativa si è dimostrata all’avanguardia sia sul fronte della vaccinazione domiciliare che negli hub territoriali. Non saranno di certo i parolai del Partito Democratico a dipingere la realtà diversa da come è realmente”.

“Quando ci sono stati problemi – aggiunge – non mi sono sottratto dal denunciarli e mi sono adoperato con tutto me stesso perché venissero risolti, a differenza di chi ancora oggi difende il fallimentare operato dell’ex commissario Arcuri pur di riconoscere gli errori dei propri esponenti politici”.

“Consiglio a queste persone – conclude – di risparmiare le energie o, ancor meglio, impiegarle nel fare fronte comune per ottenere più dosi per il nostro territorio. Siamo la regione più popolosa d’Italia e meritiamo di essere quella con più vaccini. Su questo non si possono usare mezzi termini”.