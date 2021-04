SARONNO – Il problema è la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada perchè si sa che un mezzo con i pneumatici lisci può essere all’origine di incidente o comunque contribuire al loro verificarsi.

Non stupisce quindi che per un trentenne di origine nordafricana sia arrivata una sanziona con tanto di decurtazione dei punti patente. E’ successo qualche giorno fa nel tardo pomeriggio in via Novara nel primo tratto dell’arteria quella subito dopo la rotonda della locomotiva.

Proprio qui gli agenti del comando di polizia locale di piazza Repubblica hanno fermato un ciclomotore che stava entrando in città. Il mezzo era dotato di tutti i documenti del caso ma durante gli accertamenti i vigili si sono accorti delle gomme davvero troppo usurate per garantire la sicurezza del mezzo. Così è scattata la multa da 85 euro ed anche la decurtazione di punti patente ben 2 quelli perse dell’automobilista per la disattenzione nella cura del proprio mezzo di trasporto.

(foto archivio)