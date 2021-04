SARONNO – “Dura segnalazione pervenuta alla nostra sezione cittadina da parte di una famiglia di saronnesi che giovedì nel tardo pomeriggio si è recata al parchetto della Club House per far trascorrere ai loro bimbi qualche momento di svago”.

Inizia così la nota di Claudio Sala segretario cittadino della Lega.

Le foto descrivono una grave situazione di degrado, con panchine rotte e cestini straboccanti di rifiuti, oltre ai cocci di bottiglie rotte in ogni angolo.

Il verde è scomparso, non curato, la sporcizia regna ovunque, insomma quello che fino all’estate scorsa era un parchetto ben gestito e accogliente, oggi è una discarica a cielo aperto.

Il ristorante della Club House si occupava della cura e della manutenzione di quello spazio oltre che della gestione dell’apertura e della chiusura dei cancelli, come da convenzione firmata con il Comune di Saronno, ma oggi che il ristorante sembrerebbe non essere più in funzione, ci chiediamo l’attuale amministrazione cosa intenda fare con quel parchetto.

Speriamo che l’assessore competente si sia già attivato per rivedere la convenzione stipulata a suo tempo tra gestore e comune, anche se, vista così parrebbe che l’assessorato non abbia alcuna intenzione di farsi carico della manutenzione di quell’area e quindi di lasciarla degradare.

In campagna elettorale le varie forze politiche che compongono oggi l’attuale maggioranza criticarono molto la gestione dei parchi pubblici, da parte dell’amministrazione Fagioli, ma oggi la situazione sembra essere ben peggiore, e allora dove sono finiti gli slogan e i proclami di Sindaco e Assessori?

Ci auguriamo che questa nostra nota possa risvegliare l’amministrazione dal letargo e dal torpore, visto che la bella stagione è alle porte e i bambini, non appena possibile, avranno bisogno di frequentare questi spazi, dopo un inverno fatto di lockdown e zone rosse.