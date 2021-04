SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito al rifacimento della pavimentazione in centro. Tema di cui ha parlato anche l’assessore ai Lsavori Pubblici Novella Ciceroni nell’intervista all’Arena biancoceleste. (QUI IL LINK)

Sono stati stanziati 50.000 euro dall’Amministrazione comunale per il rifacimento della pavimentazione del centro storico: si comincia all’inizio della prossima settimana dalla piazzetta Schuster.

La tipologia di manto scelto per il rivestimento del centro storico cittadino, ovvero con lastre di pietra naturale, ha rivelato, infatti, la necessità di un intervento di ripristino laddove risulta più deteriorato, in alcuni casi sconnesso e quindi pericoloso. I lavori riguardano principalmente la via Padre Monti, la via San Cristoforo, piazza De Gasperi, piazza Portici e piazza Volontari del Sangue. “Procederemo a step così da limitare i disagi per i cittadini – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni – L’obiettivo è quello di sistemare le aree pedonali in queste settimane di parziale chiusura, così che siano pronte e in sicurezza per quando saremo pronti, in Lombardia, con le riaperture”.

