MALPENSA – La missione Florida di Italia Softball è cominciata. Le azzurre sono in volo verso la destinazione che le accoglierà per le prossime due settimane. La partenza, prevista inizialmente per il 13 aprile, è stata rinviata per risolvere alcune pratiche burocratiche legate all’approdo negli Stati Uniti e alle regole a cui attenersi per la permanenza, cambiate successivamente all’invito di Usa Softball e al cui adeguamento la Federazione statunitense e quella italiana hanno lavorato di concerto con i rispettivi Comitati Olimpici negli ultimi, frenetici giorni. Superati tali ostacoli, le azzurre sono partite dall’aeroporto di Milano Malpensa ieri, giovedì 15 aprile.

Per far fronte all’emergenza sanitaria tutte le atlete e lo staff effettueranno covid test ogni due giorni, oltre a rispettare un rigido protocollo che porterà il gruppo squadra a passare la quarantena in bolla al Jackie Robinson Training Complex a Vero Beach, dove è radunata anche la Nazionale statunitense. Il rinvio della partenza ha, di conseguenza, modificato il calendario definitivo, che sarà ufficializzato a breve.

Della Rheavendors Caronno Pertusella c’è Melany Sheldon, dell’Inox Team Saronno Brittany Albacherli, Priscilla Brandi, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini e Andrea Filler.

(foto archivio)

16042021