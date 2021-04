SOLARO – Con l’iniziativa congiunta dell’Amministrazione Comunale con Caritas Parrocchiale ed Esselunga sono stati raccolti oltre 750mila punti Fìdaty da convertire in spesa per aiutare i più bisognosi.

Grazie alla collaborazione del punto vendita è stato possibile attivare una carta raccolta punti a nome dell’associazione e la solidarietà dei cittadini ha fatto il resto. Nelle settimane dell’iniziativa, che si è conclusa l’11 aprile, sono stati tantissimi i solaresi che hanno voluto contribuire donando i loro punti in eccedenza.

L’impeccabile lavoro dei volontari della Caritas ha permesso di raccoglierli e di utilizzarli per l’acquisto di generi di prima necessità, non solo alimentari, ma anche detersivi, prodotti a lunga scadenza e prodotti per l’igiene personale oltre che per i bambini.

Con le donazioni dell’ultimo minuto è stato possibile anche acquistare dei buoni carburante destinati al furgone che l’associazione parrocchiale utilizza per i servizi.

“Sono tantissime le persone che dobbiamo ringraziare per la riuscita direi stupefacente di questa iniziativa – spiega il sindaco di Solaro Nilde Moretti – Quando l’abbiamo avviata su prezioso suggerimento di una nostra concittadina, devo dire che ci aspettavamo una grande risposta, ma 750mila punti raccolti sono andati veramente oltre ogni più rosea aspettativa.

Per primi dobbiamo ringraziare tutti i cittadini solaresi per la loro consueta generosità. Poi voglio esprimere un pensiero di ringraziamento per tutti i volontari che si sono attivati, senza dimenticare la disponibilità di Esselunga.

I prodotti ed i generi alimentari che la Caritas è riuscita ad acquistare saranno utilizzati per aiutare famiglie e persone in difficoltà di Solaro. Il contributo di tutti è stato importantissimo e ancora una volta abbiamo avuto la prova di quanto sia forte lo spirito solidale del nostro paese».