SARONNO / ROVELLO PORRO – Gli sporcaccioni hanno colpito ancora, nelle campagne fra Saronno e Rovello Porro, e stavolta pure con un carrello: chi si è trovato a passare nelle sterrate alle spalle dei condomini di viale Prealpi si è imbattuto nella “solita” discarica di rifiuti, sacchetti con quelli domestici indifferenziati, evidentemente stavolta portati lì con un carrello sottratto in qualche supemercato della zona, ed a sua volta abbandonato nel verde.

Da parte dei cittadini l’ennesima segnalazione ai Comuni interessati, per l’effettuazione delle pulizie in una zona dove spesso vanno a controllare anche i volontari della protezione civile, perchè da quelle parti negli ultimi mesi è stata abbandonata una grande quantità di rifiuti di tutti i tipi da parte di chi, chissà perchè, non li vuole portare nella piazzola ecologica del Comune, da dove poi sarebbero regolarmente smaltiti e senza inquinare.

(foto: il carrello coi rifiuti abbandonato nella campagna fra Saronno e Rovello Porro)

16042021