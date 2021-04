SARONNO – “Che belli i nostri alberi finalmente protetti ed accuditi, è un bel segno per tutta la città“: lo dice Alberto Paleardi, che fa notare come in via Roma, dove sono iniziati i lavoro di risistemazione di strada e marciapiedi, sulla radici dei bagolari, quelle che affiorano dal terreno nell’area di cantiere, siano arrivate “addirittura” delle copertine, per proteggerle.

“E’ davvero un segno di sensibilità ambientale, che a Saronno non si vedeva da tanto tempo” rimarca Paleardi, per molti anni rappresentante saronnese nel consiglio d’amministrazione del consorzio sovracomunale del Parco Lura. Paleardi era stato fra i cittadini che si erano mobilitati per la salvaguardia dei sessanta bagolari di via Roma che l’allora amministrazione comunale a guida leghista voleva tagliare. Progetto che è stato quindi cancellato dall’attuale amministrazione civici-Pd del sindaco Augusto Airoldi, che sta procedendo al rifacimento della via preservando gli alberi presenti.

(foto: le radici degli alberi di via Roma protette dalle speciali coperte)

16042021