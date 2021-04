Basket C Gold, oggi Az Saronno a Basiglio. Come vederla

BASIGLIO – Trasferta milanese per la capolista Az Robur Saronno che nel pomeriggio odierno è di scena a Basiglio sul campo del Milano 3. Anche stavolta nessun problema nella “truppa” meneghina ed in quella saronnese, come sempre prima dei match tutti sono stati sottoposti al tampone anti-covid e sono risultati negativi. Si gioca comunque e come sempre a porte chiuse, e dunque senza pubblico ma i tifosi potranno questa volta comunque seguire in diretta l’incontro. Il servizio viene offerto, dalle 17.45 ora d’inizio della gara, sulla pagina Facebook della web tv “Be.pi Sport”.

“Prima giornata del girone di ritorno, trasferta a Basiglio con Mi3. Obiettivo: ricominciare forte per finire ancora meglio!” dicono i dirigenti roburini.

Per il Saronno che all’andata in casa aveva vinto nettamente contro Milano, una possibilità per incassare una vittoria sicuramente alla portata e restare in vetta alla graduatoria del girone lombardo.

(foto archivio: un precedente match dell’Az Saronno)

17042021