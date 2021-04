CARONNO PERTUSELLA – Marciapiedi ed opere di sistemazione in Comune, i lavori pubblici sono fermi ed il Comune spiega il perchè, tramite l’assessore comunale Giorgio Turconi che va a toccare punto a punto le probleamtiche che riguardano i due progetti.

Marciapiedi via Sant’Alessandro – Il tratto è quello a ovest del cimitero. E’ stata necessaria una richiesta di esproprio, per circa 100 metri quadrati, che inizialmente non si prevedeva impedisse l’avvio dei lavori per la disponibilità della proprietà alla cessione, successivamente ritirata.

Lavori al Municipio – E’ stata rinvenuta fra le pareti della lana di roccia. Per valutare l’eventuale pericolosità del materiale la ditta appaltatrice ha fatto eseguire analisi di laboratorio su un campione, e poi sono stati necessari altri approfondimenti documentali. Risolta la questione, si è verificato il blocco die lavori per motivi giudiziari che riguardano la ditta esecutrice su ordinanza del giudice, e non relativi al nostro appalto.

(foto: una immagine del palazzo comunale di Caronno Pertusella)

