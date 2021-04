GERENZANO – Il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, fa il punto sull’emergenza coronavirus in paese.

Come da comunicazione odierna di Ats Insubria, vi informo che da venerdì 9 aprile ad oggi, vi sono 19 nuove persone positive e 38 persone guarite.

Di seguito i dati aggiornati ad oggi nel nostro Comune:

– 38 persone attualmente positive

– 931 persone guarite

– 31 persone decedute

Da inizio pandemia ad oggi, a Gerenzano si contano 1000 casi di coronavirus.

Manteniamo un adeguato senso di responsabilità e continuiamo a rispettare le disposizioni per il bene di tutti. Non dimentichiamoci e non vanifichiamo il lavoro, i sacrifici di tutti quanti stanno lottando per porre fine a questa pandemia: operatori sanitari, medici di famiglia e tutti i volontari: grazie ancora a tutti voi.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattiamo subito il nostro medico/pediatra, telefoniamo al 1500 (Ministero della Salute), all’ 800894545 (Regione Lombardia), Centralino Ats Insubria h24: 031370111 o 0332277111, call center Ata Insubria 800 799622 attivo da lun a sab dalle 8.30 alle 17.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

17042021