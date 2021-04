SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno sull’interrogazione presentata dalla Lega sull’hub vaccinale e sulla dura nota del sindaco Augusto Airoldi.

“!Leggiamo con disappunto l’interpellanza presentata da Raffaele Fagioli in merito all’hub di Saronno – aperto da lunedì 12 presso l’ex Pizzigoni – che ha già riscosso un notevole successo tra i saronnesi over 70, che hanno iniziato questa settimana a ricevere i vaccini nella nostra città.

Riteniamo naturalmente legittimo per le forze politiche porre domande in merito all’operato dell’Amministrazione, ma l’hub vaccinale di Saronno nasce dalla sinergia tra Uffici comunali, Regione Lombardia ed Ats Insubria, che ha visionato e validato la struttura – già utilizzata lo scorso novembre per le somministrazioni dell’anti-influenzale – dopo ripetuti controlli. Ai quesiti si darà risposta nelle opportune sedi istituzionali, come ha comunicato il sindaco Airoldi.

I cittadini saronnesi hanno dimostrato di apprezzare molto sia la possibilità di potersi vaccinare vicino a casa (le uniche lamentele sono state infatti per il rapido esaurimento dei posti disponibili), sia tutta la struttura organizzativa creata dai diversi enti competenti, nella quale il Comune ha investito anche risorse proprie pur di poter offrire ai cittadini questo servizio, fondamentale per potersi riappropriare della vita quotidiana e per una veloce ripartenza di tutte le attività economiche.

Ci saremmo aspettati che questo venisse vissuto come un successo condiviso da e per tutta la città, non come l’occasione di uno strumentale attacco politico. Evidentemente c’è chi non è capace di anteporre il bene dei saronnesi al proprio livore. Obiettivo Saronno continuerà invece a lavorare senza colori di partito, sostenendo ogni iniziativa che abbia come fine ultimo il bene dei cittadini ed il futuro di Saronno”.

