SARONNO – “Un goffo tentativo della lega saronnese (a oner del vero firmato solo da Raffaele Fagioli) di demolire il lavoro della nostra Amministrazione per avere un hub vaccinale a Saronno. Centro allestito ovviamente con il benestare delle istituzioni Regionali”.

Inizia così la nota del Pd che arriva dopo quella del sindaco Augusto Airoldi, della Lega e di Con Saronno in merito all’interrogazione della Lega sull’hub vaccinale.

“Cari saronnesi a loro evidentemente importa poco, se chi abita a 200 metri da dove oggi c’e’ il centro vaccinale , prima veniva mandato a un’ora di macchina per vaccinarsi. Importa poco se i saronnesi vanno sul sito della regione e hanno qualche difficolta’ a prenotarsi. Ed evidentemente importa poco se l’Amministrazione ha investito impegno e risorse per un Hub vaccinale all’ex Pizzigoni. Noi naturalmente vorremmo che tutti i saronnesi siano vaccinati lì, non in tour per la Lombardia, ma leggendo l’interrogazione della Lega, ci sorge il dubbio che a loro interessi piu’ sottrarre questo importante servizio messo a disposizione della città”.