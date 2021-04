Lazzate presenta la sua Giornata del verde

LAZZATE – “L’Amministrazione comunale organizza la Giornata del verde pulito, giornata per informare e sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”. Lo si legge in una nota dell’ente locale lazzatese, che dunque promuovere questa iniziative che unisce l’atto pratico delle pulizie dai rifiuti abbandonati, alla sensibilizzazione ambientale.

L’appuntamento è stato fissato domenica 9 maggio, si tratta di un intervento di pulizia che riguarderà le aree in zona Battù, via Ferrari e via I maggio. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 9 ai boschi del Battù nell’aria trial, dove verranno formati i gruppi e saranno organizzati gli interventi di pulizia, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid 19. In caso di maltempo o di un peggioramento della situazione epidemiologica, l’iniziativa – che si tiene con la “regia” dell’assessorato comunale all’Ecologia – sarà rinviata a domenica 16 maggio. La partecipazione è libera a tutti.

(foto archivio: precedente intervento di pulizia del verde nella zona)

17042021