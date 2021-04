SARONNO – Il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, esponente di Italia viva, torna alla carica contro il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Se non vuole essere sfiduciato anche politicamente, Speranza dovrebbe oggi operare un vero cambio di rotta, abbandonare il galleggiamento a cui ha costretto il Paese da oltre un anno”.

Prosegue Linbrandi: “Nonostante tutte le chiusure e le risorse investite durante questa pandemia per il coronavirus, l’Italia sta pagando un prezzo enorme di vite umane: può il ministro pensare di cavarsela sempre dietro l’ombra del premier Mario Draghi? La pazienza è in esaurimento”.

(foto archivio: a destra, il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi)

