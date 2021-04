SOLARO – Il Parco Vita rinnovato e funzionale in vista della ripartenza della stagione estiva, prossima riapertura anche per il chiosco. Dopo i lavori di pulizia del sottobosco e della vegetazione realizzati a partire dalla scorsa estate, l’area, polmone verde di Solaro, viene rinnovata con moderni arredi urbani da esterno. Tra i nuovi tavoli posizionati proprio in queste ore, ve n’è anche uno con un posto dedicato alle persone con disabilità (con la prossima realizzazione di un percorso protetto per raggiungerlo), segnale di attenzione per tutti i possibili frequentatori del Parco. Sono state inoltre posizionate nuove panchine sulla pista del passeggio.

Nei giorni scorsi sono stati individuati i soggetti del terzo settore con i quali avviare un lavoro di co-progettazione delle attività del chiosco del Parco Vita. Sono due le cooperative sociali che insieme si occuperanno del riavvio e dello sviluppo del punto di accoglienza dell’area verde, non limitandosi alla somministrazione di cibo e bevande, ma sostenendo un welfare di comunità con la promozione di laboratori e attività sociali, ludiche e ricreative, sportive ed ambientali rivolte a bambini, giovani e famiglie.

La cooperativa sociale Arca di Noè, nata nel 1999 dall’associazione Anffas di Milano, che si occupa da 50 anni della tutela e della promozione dei diritti dei disabili, ha esperienza pluriennale nella conduzione di chioschi e trattorie solidali. Il gruppo cura la gestione del chiosco Pomè di Rho, sempre a Rho gestisce il bar all’interno dell’auditorium comunale e sta per avviare il bar-tavola fredda all’interno dell’Urban center di Bollate nonché di un chioschetto bar-bottega solidale realizzato nella piazza antistante al teatro di Bollate.

La cooperativa sociale Stripes onlus ha invece un’esperienza consolidata nella realizzazione di laboratori e attività del tempo libero e nella gestione di luoghi ricreativi e informali, nel lavoro di comunità e nello sviluppo di parchi e aree verdi.

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Pensando alla riapertura del chiosco del Parco Vita abbiamo voluto puntare su un’idea che rinnovasse l’intero modo di pensare la nostra area verde. Nelle nostre intenzioni, portare delle attività all’interno del giardino di Solaro e farlo con delle cooperative sociali specializzate in questo campo, aiuterà a promuovere in modo positivo la frequentazione del nostro parco. L’impegno del Comune, oltre a reperire i soggetti interessati, sarà anche quello di sostenerne le attività con partecipazione ed interesse. Un parco vivo è sinonimo di una comunità viva e coesa, uno dei punti sui quali basiamo la nostra attività amministrativa sin dal primo giorno di impegno per Solaro ed i solaresi. I lavori di manutenzione straordinaria del verde cominciati la scorsa estate hanno dato un ottimo riscontro tra gli avventori dell’area, confermandoci come l’idea di rendere il Parco Vita un parco urbano da vivere tutti i giorni, con tante diverse possibilità di frequentazione, sia la strada giusta da percorrere”.

