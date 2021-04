SARONNO – “Da lunedì 19 aprile sarà possibile prenotare, sul portale di Regione Lombardia, la vaccinazione anche per coloro che sono nati prima del 1956, ovvero per la fascia 65-69 anni. Rimane sempre attiva la prenotazione per le categorie già in corso e cioè over 80, 70-79 anni, estremamente vulnerabili e disabili gravi”. Lo ricorda, con una nota, il Comune di Saronno.

Il sistema di prenotazione è online: www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità: tramite sportello Postamat, anche se non si è correntisti, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza-domicilio e il numero di cellulare. O con l’aiuto dei postini, che possono effettuare per te la prenotazione, o telefonando al numero verde 800894545.

“La possibilità di prenotarsi al centro vaccinale “Città di Saronno” allestito all’ex scuola Pizzigoni di via Parini, è determinata dalla disponibilità offerta dal portale al momento della prenotazione” spiegano dall’Amministrazione civica.

(foto: una immagine del hub vaccinale di Saronno alla ex Pizzigoni)

