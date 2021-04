SARONNO – Si torna a parlare del problema della sicurezza di pedoni e ciclisti in via Bergamo nel primo tratto dell’arteria quello in ingresso dal Ceriano Laghetto. Qualche mese fa ad accendere i riflettori sul problema erano stati i residenti con un cartello homemade per invitare gli automobilisti a rallentare.

Ora si torna a parlare della criticità dell’arteria dopo che la polizia locale ha effettuato un controllo ad hoc proprio per verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Malgrado la presenza della pattuglia, il fatto che la zona sia densamente abitata con una pista ciclabile trafficata e diversi attraversamenti gli automobilisti tendono a sfrecciare a grande velocità. Tra le diverse infrazione registrate dagli agenti anche una multa per mancata precedenza ai pedoni ad una saronnese che viaggiava su una Mini Country. La multa è piuttosto contenuta 167 euro (scenderà a 116,90 se pagata entro 5 giorni) ma ad essere pesantissima è la decurtazione di punti patente ben 8 che si è ritrovato l’automobilista.

(foto archivio)