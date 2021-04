SARONNO – Il netto successo della sua Az Robur Saronno nel match del sabato pomeriggio a Basiglio contro i locali del Milano3 mette di buon umore l’allenatore saronnese Tato Grassi. I roburini restano al comando della classifica di C Gold ed hanno dato vita ad una prova convincente.

“Per questa stagione abbiamo cercato costruire una squadra equilibrata, con giocatori “intercambiabili”, e che avesse una sua quadratura, che poi è la nostra forza; con qualsiasi quintetto possiamo dire la nostra – rimarca Grassi – Nel primo quarto ho visto la squadra esprimersi in modo veramente superlativo”. Una prestazione importante è venuta da un giovanissimo come Gabriele Pellegrini: “Abitualmente non fa parte del quintetto iniziale, ma può starci e l’ha fatto vedere. Non dimentichiamo che è il primo campionato senior che sta disputando” rimarca il tecnico dell’Az Saronno.

(foto: l’allenatore saronnese Tato Grassi indica la via alla propria squadra. L’Az Robur Saronno è prima in classifica)

