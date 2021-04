CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese travolge nel finale la Sanremese e torna in zona playoff. Un incontro a viso aperto tra due squadre che, subito alle spalle delle migliori, erano entrambe alla ricerca dei tre punti. Ha fatto la differenza capitan Federico Corno dei rossoblù, dai quali sono partiti i palloni migliori, e la doppietta conclusiva dello scatenato Siani.

La cronaca – L’inizio è promettente per la Sanremese, al 2′ è Bregliano che sugli sviluppi di un corner la manda di poco alta; ma al 15′ è Stefano Banfi (nella foto d’archivio) che mette a segno il suo decimo gol stagionale e porta in vantaggio la Caronnese. Azione ispirata da capitan Federico Corno che tiene in campo un difficile pallone per il taglio di Banfi, con tocco ad anticipare Dragone in uscita. Con i locali poi a controllare la situazione piuttosto agevolmente.

In avvio di ripresa travolgente azione in area di Calì al 4′, bloccato però per fuogioco. Subito dopo in un batti e ribatti in area caronnese, arriva dalla distanza Gemignani che la manda di poco alta. Mentre al 7′ è Banfi che in scivolata la manda fuori da distanza ravvicinatissima, a fil di palo, su assist di Calì dalla destra. Il pari, tutto sommato meritato, della formazione ligure arriva al 12′: testa di Vita da centroarea, traversa e palla che finisce a Lo Bosco appostato sulla destra: 1-1. Un minuto dopo la Sanremese resta in 10: fallo su capitan Corno a centroarea dal capitano degli ospiti, Bregliano, che già ammoniti si vede sbandierare dall’arbitro il cartellino rosso. A riportare avanti i locali ci pensa Siani, appena entrato in campo: messo in movimento da Becerri, appena dentro l’area si sposta per creare un “varco” fra i difensori e trova lo spazio per tirare alla destra di Dragone, imparabile. E Siani fa il bis al 44′, dalla destra con diagonale quasi dalla linea di fondo che sorprende il portiere ospite, dopo i servizio da capitan Corno.

Si è giocato per la trentesima giornata di serie D, a porte chiuse come previsto dalle regole per l’emergenza coronavirus.

Caronnese-Sanremese 3-1

CARONNESE: Marietta, M’Zoughi (1′ st Galletti), Arcidiacono, Cosentino, Travaglini, Gargiulo, Putzolu, Banfi (27′ st Siani), Rocco (27′ st Becerri), Corno, Calì (29′ st Battistello). A disposizione Angelina, Coghetto, Costa, Torin, Yamba. All. Gatti.

SANREMESE: Dragone, Daratiotto (20′ st Miccoli), Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis, Gagliardi (35′ st Murgia), Vita, Gemignani, Danovaro, Pellicanò, Convitto (10′ st Lo Bosco). A disposizione Giletta, Castaldo, Scarella, Ponzio, Fava, Fenati. All. Andreoletti.

Arbitro: Tartarone di Frosinone (Gentile di Isernia e Savasta di Bra).

Marcatori: 15′ pt Banfi (C), 12′ st Lo Bosco (S), 31′ st Siani (C), 44′ st Siani (C).

18042021