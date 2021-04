CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento oggi con la trentesima giornata del campionato di serie D e per la Caronnese di capitan Federico Corno il match odierno allo stadio di corso della Vittoria è quasi uno spareggio nella corsa verso i playoff: i rossoblù ne sono appena fuori, veleggiano infatti al sesto posto ed ospitano l’ambiziosa Sanremese, che è settima. Si inizia alle 15, si giocherà come sempre a porte chiuse come imposto dalle norme dell’emergenza coronavirus ma con la possibilità, per i tifosi di entrambe le squadre, di godersi la partita comodamente da casa, sul canale Facebook “Sc Caronnese”, in diretta e con il commento di Paolo Zerbi.

Già ieri l’allenatore della Caronnese, mister Roberto Gatti, aveva reso noti i nomi dei convocati per la partita, che sarà arbitrata da Emanuele Tartarone di Frosinone, assistenti Matteo Gentile di Isernia e Lorenzo Savasta di Bra. Altre gare: Borgosesia-Saluzzo, Bra-Castellanzese, Varese-Lavagnese, Folgore Caratese-Vado, Pont Donnaz-Arconatese, Sestri Levante-Legnano, posticipata 22 aprile Chieri-Fossano; rinviate Derthona-Gozzano e Imperia-Casale. Classifica: Castellanzese 58 punti, Gozzano 57, Pont Donnaz 56, Bra 52, Sestri 47, Caronnese 46, Sanremese 45, Folgore e Imperia 43, Lavagnese 42, Legnano 41, Chieri e Arconatese 34, Derthona 32, Casale 31, Saluzzo 29, Varese 22, Borgosesia e Vado 20, Fossano 15.

18042021