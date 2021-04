CARONNO PERTUSELLA – Scuola Sant’Alessandro, i tempi lunghi si sono allungati per un “giallo” che si è stato costretti a chiarire: “Durante i lavori alla mensa e cucina, si è evidenziata una difformità tra la documentazione di progetto e lo stato effettivo della precedente costruzione – ricorda l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giorgio Turconi – Questa circostanza ha richiesto la riprogettazione di una parte strutturale. L’allungamento dei tempi ha suggerito di posticipare il completamento del lotto alla conclusione dell’annata didattica, per potere nel frattempo riattivare la cucina”.

Per questo come per altri cantieri pubblici presenti sul territorio comunale “ci sono ritardi da imputare a cause esterne agli uffici ed alla amministrazione comunale e sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. L’ente locale – precisa l’assessore – ha posto in essere tutte le azioni di tutela per i disagi arrecati ai cittadini e sta predisponendo le opportune correzioni per concludere i lavori nel minor tempo possibile”.

La scuola Sant’Alessandro è una primaria, con sede nella omonima via Sant’Alessandro.

