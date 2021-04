TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, fa il punto dell’emergenza coronavirus in paese.

Si parla in questi giorni di possibili aperture e allentamenti normativi. È importantissimo quindi non sprecare le fatiche che abbiamo sopportato nei mesi passati. E per questo, le indicazioni rimangono sempre le stesse: distanziamento, mascherina, igiene delle mani.