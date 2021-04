LOMAZZO – Spesa a filiera corta: ieri, sabato 17 aprile, è stato inaugurato il nuovo Agrimercato di Campagna Amica a Lomazzo.

Il nuovo Agrimercato ha cadenza settimanale e si svolge quindi tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12 nel piazzale di viale Somaini, con a disposizione uno spazio incrementato, e porterà a Lomazzo anche nuovi produttori agricoli. Saranno sempre presenti sia agricoltori del territorio comasco con prodotti a chilometro zero sia anche alcuni produttori diretti con prodotti tipici di altre regioni, tutti caratterizzati dalla filiera corta, ossia della vendita diretta dal produttore al consumatore, garanzia di qualità e freschezza.

L’iniziativa è voluta dall’Amministrazione comunale, da Campagna amica e da Coldiretti, ed è gestita dall’associazione Agrimercato delle province di Como Lecco. L’intenzione è quella di valorizzare la filiera agricola, e permettere ai cittadini di puntare sulla qualità a prezzo equo, saltando gli intermediari e mettendo in comunicazione diretta gli agricoltori con i consumatori. “Nei mercati agricoli di Campagna amica si segue attentamente la stagionalità dei prodotti. La filiera corta è un vantaggio per tutti i consumatori, un’occasione per fare una spesa sostenibile, acquistando prodotti agricoli selezionati con cura, sempre freschi e di origine controllata e garantita. La decisione di rendere settimanale il mercato agricolo nasce dopo un lungo percorso di crescita delle nostre aziende e anche della sensibilità dei consumatori: una nuova alleanza che si rinsalda tra produttore e cittadino” sottolinea il presidente dell’associazione AgriMercato, Francesca Biffi.