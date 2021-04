TRADATE – “Con l’inizio delle prenotazioni degli over 65, all’interno dei presidi ospedalieri di Tradate e Angera si è ottenuto, su mia richiesta e dopo una serie di confronti avvenuti in questo fine settimane con ATS Insubria e ASST Sette Laghi, il via libera per inserirli nel sistema informativo di Poste Italiane. Da metà della prossima settimana saranno disponibili i primi slot di prenotazione”.

Ad annunciarlo Emanuele Monti, Presidente leghista della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in merito al decreto, firmato oggi dal Dg al Welfare, che permetterà di vaccinarsi anche nei presidi ospedalieri di Tradate e Angera.

“È stato un fine settimana di lavoro intenso ma ne è valsa la pena – spiega Emanuele Monti -. Ringrazio la vicepresidente, Letizia Moratti, il Dg al Welfare, Giovanni Pavesi, e il consulente per la campagna di vaccinazione, Guido Bertolaso, per l’attenzione rivolta al territorio di Tradate e di Angera. Quest’iniziativa va incontro all’esigenze dei cittadini del Seprio e dell’angerese”.

“La penuria di vaccini, dovuta alla miopia politica del precedente Governo e della Commissione Europea, sta costringendo gli hub vaccinali presenti sul territorio lombardo a non riuscire a saturare le agende. Speriamo che in questi giorni vi sia un netto cambio di passo. Nel frattempo, la Lombardia continua a corre, approntando un sistema che, come dimostrato anche in questo caso, vuole essere facilmente raggiungibile da tutti i cittadini”.

“In queste settimane abbiamo fortemente richiesto di integrare i presidi ospedalieri di Tradate e Angera all’interno della rete degli hub per le vaccinazioni anti-Covid, a beneficio dei cittadini del territorio. Accogliamo con favore che la nostra richiesta è stata recepita grazie all’interessamento del Presidente Monti, della Dg Welfare e dell’assessorato”, gli fanno eco Dario Galli e Stefano Candiani, entrambe parlamentari ed ex sindaci di Tradate.