Ceriano Laghetto, riqualificata via Sant’Ambrogio

CERIANO LAGHETTO – L’assessore comunale ed il consigliere delegato alle Manutenzioni, rispettivamente Dante Cattaneo e Claudio Brenna mostrano il nuovo asfalto e la nuova segnaletica orizzontale lungo la via Sant’Ambrogio. “Un ottimo lavoro lungo una strada che attendeva questa riqualificazione da decenni!” rimarcano dalla lista Dante, gruppo politico di maggioranza in paese.

Le opere rientrano fra i molti cantieri pubblici che sono state allestiti, avviati ed in molti casi conclusi ultimamente a Ceriano Laghetto come quello, ad esempio, che riguarda il centro sportivo, “casa” dell’Asd Ceriano, e che in parte hanno anche riguardo la posa della fibra ottica in paese.