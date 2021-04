SARONNO – L’Asst Valle Olona che gestisce gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno ha reso noti i dati dei pazienti colpiti da covid.

A oggi, 19 aprile, sono ricoverati negli ospedali Asst Valle Olona 211 pazienti Covid-19 così suddivisi:

a Busto Arsizio: 91 nei reparti Covid, di cui 14 con casco Cpap e 8 in Terapia intensiva; 3 in osservazione al Pronto soccorso.

a Saronno: 65 nei reparti Covid, di cui 7 con casco Cpap; 1 in osservazione al Pronto soccorso.

a Gallarate: 55 nei reparti Covid, di cui 13 con casco Cpap; 5 in osservazione al Pronto soccorso.