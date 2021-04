Lazzate, multata pizzeria per servizio al tavolo ai clienti

LAZZATE – I carabinieri hanno sanzionato i titolari di una pizzeria del paese che stavano servendo prodotti pronti al consumo ai tavoli del locale. L’intervento dei militari della stazione di Lentate sul Seveso si è verificato nel pomeriggio di sabato.

In seguito ad una mirata attività di controllo finalizzata alla verifica dell’applicazione delle misure anti-contagio covid19 e al contenimento delle forme di assembramento pubblico, gli uomini dell’arma hanno riscontrato che il titolare, nonostante i divieti in vigore, stava servendo le pizze a diversi clienti, consentendone la consumazione al tavolo all’interno del locale. In rispetto alle norme, i carabinieri hanno fatto immediatamente scattare le sanzioni amministrative previste per l’infrazione, alle quali si aggiunge la chiusura per cinque giorni dell’attività commerciale. Sanzioni anche per i clienti che pagheranno per la pizza un conto davvero salato. I controlli delle forze dell’ordine proseguono in tutto il circondario, solo pochi giorni fa la chiusura di due bar anche a Solaro.

