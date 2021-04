SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Nourhan Moustafà nuova presidente della commissione Pari opportunità.

“Desidero anzitutto ringraziare le persone che mi hanno indicata per la presidenza della Commissione Pari Opportunità, Diritti Civili e Contrasto alle Discriminazioni, organismo il cui compito principale è quello di formulare pareri consultivi, studi ed approfondimenti sugli argomenti connessi alla “materia delle pari opportunità, dei diritti civili, del contrasto alle discriminazioni intese come eliminazione e attenuazione di ostacoli alla partecipazione economica, politica, amministrativa e sociale di qualsiasi cittadina e cittadino per ragioni di appartenenza a genere, religione, opinioni e convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale e orientamento politico”.

La commissione si occuperà anche di promuovere e coordinare eventi che hanno come tema le materie di competenza della Commissione.

Lo spirito con cui inizio questa importante esperienza, e che spero sia anche quello delle e degli altri membri, è di vedere questa commissione come una sede di confronto e di proposta che vada oltre le diversità di schieramenti, dal momento che gli obbiettivi di tutela del cittadino sono diritti trasversali e incoercibili stabiliti dalla Costituzione e regolati da importanti norme nazionali, internazionali ed europee.

Invito tutti coloro che hanno proposte interessanti per la città scrivetemi personalmente ([email protected]). Le proposte verranno discusse e analizzate con l’assessora con la delega alle pari opportunità Laura Succi e potranno essere affrontate in sede di Commissione. Il mio impegno sarà massimo e sono felice di poter contribuire a fare del lavoro della Commissione, uno strumento importante di diffusione di politiche più eque.