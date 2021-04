SARONNO – Intervistato dallo speaker di Radiorizzonti Gianni Branca il sindaco Augusto Airoldi rimarca le nuove norme per il parcheggio tra via Parini e via Miola.

“E’ necessario che sia ancora ad uso esclusivo dell’hub vaccinale dell’ex Pizzigoni. Gli stalli servono per le auto del personale e per quelle dei vaccinandi. Non dimentichiamoci che il centro non sta ancora lavorando a pieno regime e che quindi è probabile che passando questa settimana da 300 a 500 vaccinazioni, e poi la prossima a 700 ci siano bisogno di tutti gli stalli”.

Resta comunque la possibilità per le persone con pass disabili di entrare nel parcheggio per accompagnare i bimbi alla scuola elementare Pizzigoni.

Il primo cittadino conclude raccomandando a chi si reca all’hub vaccinale di non esagerare con l’anticipo: “Un quarto d’ora è più che sufficiente anche per evitare che appesantire la macchina organizzativa e creare code”

