SARONNO – “Stanno intervenendo in queste ore i tecnici chiamati per la sistemazione della perdita di acqua dell’acquedotto presente nella zona di via Varese, dove è in corso dalla scorsa settimana un potenziamento della rete programmato dalla Saronno servizi”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica saronnese.

Sottolineano dal Comune: “La perdita registrata questa mattina ha convinto i tecnici della necessità di procedere alla chiusura dei rubinetti e questo provvedimento sta causando la mancanza di acqua nelle abitazioni e negli esercizi dell’area intorno alla rotatoria del supermercato Aldi. Consapevoli del disagio, chiediamo a tutti un po’ di pazienza in attesa del ripristino dell’erogazione dell’acqua che avverrà al più presto”.

I responsabili dell’ex municipalizzata e dell’ente locale stanno cercando di fare il prima possibile, con le sistemazioni del caso, per fare in modo che l’erogazione dell’acqua potabile sia ripristinata il prima possibile, riducendo quindi al minimo i disagi per i cittadini interessati.

(foto archivio)

19042021