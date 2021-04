SOLARO – Una nuova auto per il parco mezzi della polizia locale.

L’Amministrazione comunale ha finalizzato l’acquisto e l’allestimento, come da direttive regionali, di un Citroen Berlingo adibito ad ufficio mobile per il rilievo degli incidenti e delle infrazioni stradali. La vettura è stata acquistata con fondi propri di bilancio all’interno di un progetto di miglioramento e implementazione delle dotazioni dell’ufficio di sicurezza municipale. Il mezzo attualmente in uso alla polizia locale, altrettanto un Citroen Berlingo, sarà rinnovato e allestito per essere dato in dotazione al nucleo locale di protezione civile.

Dice Christian Talpo, assessore comunale alla polizia locale: “Dal momento del nostro insediamento stiamo lavorando per migliorare e aumentare le dotazioni della polizia locale. Recentemente abbiamo messo a disposizione due nuovi mezzi, in ultimo questo Berlingo adibito ad ufficio mobile, un nuovo set di telecamere per la videosorveglianza sul territorio comunale ed un agente in più per completare l’organico. Con questo investimento sul parco auto riusciamo anche a destinare un mezzo in più alle attività dei volontari della protezione civile, un fondamentale presidio del territorio. Ringraziamo anche la concessionaria Dalma Solaro per la collaborazione che ci ha permesso di mettere in strada due nuovi mezzi in tempi brevi e costi contenuti.

La sicurezza dei solaresi è una delle priorità della nostra azione amministrativa, per questo stiamo lavorando in stretta collaborazione con le forze dell’ordine per potenziare i servizi a nostra disposizione”.

19042021