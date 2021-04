SARONNO – Risultava proprietario di tre auto, Opel Corsa, una Kia Ced e una Seat Ibiza, ma in realtà era solo un prestanome così tutte le vetture sono stato sequestrate in attesa della confisca. Oltre ad una multa salata, la sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine.

E’ il risultato dell’ultima operazione della polizia locale. Due delle tre vetture sono state fermate dalle pattuglie nel corso di alcuni controlli stradali. Con degli accertamenti gli agenti hanno scoperto che era già stato avviato l’iter per la cancellazione dalla circolazione per intestazione fittizia. Così le vetture sono state tutte sequestrate, anche la terza trovata in sosta sulle vie cittadine. Ora sono in un deposito in attesa della definitiva confisca. Non solo: per il prestanome è in arrivo una multa che da codice della strada potrà andare dai 419 ai 1.682 euro.

Già in passato la polizia locale è intervenuta in casi di intestazione fittizia, un fenomeno preoccupante perchè si tratta di veicoli che circolano senza che sia noto il reale utilizzatore che quindi in caso di incidenti può darsi alla fuga. spesso inoltre questi mezzi vengono anche usato per commettere reati o guidati da persone prive, per diversi motivi di patente.

19042021