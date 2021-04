Angaroni presidente commissione Cultura: “C’è voglia di fiorire in ogni ambito, concorrendo ad un nuovo umanesimo”

SARONNO – “Sono onorata di essere stata eletta presidente della “Commissione Cultura e Marketing territoriale” e collaborare con l’assessore alla Cultura Laura Succi e gli altri commissari per poter far fiorire Saronno. Uso la metafora della fioritura perché Saronno è davvero una città con tante potenzialità. Pensiamo solo alle tante associazioni e agli artisti che ci vivono e che insieme possono concorrere ad un Nuovo Umanesimo”.

Sono le parole di Chiara Angaroni (Pd) nuova presidente della commissione Cultura: “In un momento difficile e unico come questo, la cultura può offrire gli strumenti per andare avanti con nuove modalità. Di certo, la cultura non si ferma. Anzi, può concorrere a migliorare l’uomo come persona e cittadino.

C’è proprio bisogno di quella che io chiamo “rieducazione sentimentale” che significa Rieducare ai valori. La cultura può fare questo, può di certo rendere migliori: i futuri uomini non sono persone dalle grandi prestazioni ma persone con valori. Laddove c’è impoverimento culturale c’è impoverimento dei sentimenti.

Credo fermamente che la cultura abbia un ruolo sociale importantissimo perché riporterebbe l’etica ed il rispetto dell’essere umano al centro dei nostri valori. Essa crea Empatia con le altre persone portando a ragionare con testa, cuore e pancia. La società moderna in genere ci porta a frammentarci proprio perché non abbiamo una educazione emotiva.

C’è proprio voglia di fiorire in ogni ambito, a tal proposito penso al bellissimo progetto del sindaco e della nostra Amministrazione comunale dell’hub vaccinale all’ex Pizzigoni.

E’ stata allestita una mostra con gli scatti del Concerto degli angeli del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Inoltre è stato portato il pianoforte del maestro Edoardo Ferioli solitamente ubicato in Villa Gianetti, prenderanno vita brevi esecuzioni di pianisti studenti e volontari delle Scuole di Musica nel rispetto delle norme sanitarie per allietare chi sta aspettando di essere vaccinato.

L’arte farà da cornice durante l’attesa portando armonia e mettendo al centro l’uomo inteso come individuo e non come un numero.”