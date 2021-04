CARONNO PERTUSELLA – Al palazzetto dello sport comunale di via Europa i lavori di rifacimento del tetto sono fermi e l’assessore municipale ai Lavori pubblici, Giorgio Turconi, spiega il perchè: “Il direttore dei lavori ha espresso perplessità sulla soluzione progettuale che era stata individuata in fase di progettazione, in relazione ai calcoli strutturali. Ciò ha richiesto numerosi approfondimenti, a partire dall’analisi del progetto originario, onde eliminare ogni dubbio in merito alla soluzione adottata.

Al palasport il problema del recente passato è stato quello delle forti infiltrazioni d’acqua piovana, in caso di intense precipitazioni.

Finita la stagione scorsa della pallavolo dall’Amministrazione comunale si era subito attivata per il rifacimento della copertura dell’impianto con l’obiettivo che si ripresentasse dopo l’estate finalmente “stagno”. In tutto si spenderanno oltre mezzo milione di euro. Le opere sono già stata progettate in tutti i dettagli e dovrebbero dunque concretizzarsi proprio in questi mesi, fra primavera e l’estate; problemi di cantiere permettendo.

Il palasport è la “casa” della Pallavolo Caronno, che milita nel campionato maschile di serie B.

(foto archivio: cartelli per uno dei frequenti allagamenti al palasport caronnese)

