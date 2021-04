CARONNO PERTUSELLA – L’intervento si annuncia rivoluzionario come quello che ha dato l’attuale fisionomia all’intersezione tra via Novara e viale Europa e Lazzaroni a Saronno. Caronno è pronto a realizzare due maxi rotonde per rendere la circolazione più sicura e più fluida tra via Bergamo e via Europa un intervento che dovrebbe ridurre anche il traffico di attraversamento nel centro di Caronno Pertusella. E’ una vera e propria rivoluzione quella che interessa la zona alla periferia cittadina, alle porte della zona industriale, un punto cruciale per la viabilità dell’intero comprensorio saronnese che oggi ha una conformazione decisamente poco agevole e friendly. Al mondo che molti automobilisti preferiscono evitare di immettersi in via Bergamo da viale Europa soprattutto negli orari di punto.

A spiegare il progetto da 700 mila euro il sindaco Marco Giudici: “Nei pressi della Riva acciai sorgeranno due grandi rotonde e quindi l’accesso alla Varesina sarà finalmente sicuro, ed anche molto più agevole. Per Caronno Pertusella non si tratta soltanto di sistemare la viabilità della periferia ma di una vera rivoluzione”. Grazie a questa soluzione decisamente più sicura e comoda la speranza dell’Amministrazione è che il traffico proveniente o diretto a Saronno si dirotti verso le maxi rotonde senza attraversare il centro urbano caronnese per entrare in Varesina all’altezza di viale 5 giornate, dove c’è già una rotatoria.

Un intervento che permetterà al Comune di lavorare anche su una diversa gestione della circolazione del traffico in centro che, alleggerito dal traffico di attraversamento potrà essere migliorato con soluzioni ad hoc.