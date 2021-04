LIMBIATE – Ha aperto ufficialmente ieri il centro vaccini di Limbiate dove, a partire dalle 8, le persone prenotate sono state accolte per la somministrazione della prima dose.



“Le vaccinazioni procedono senza interruzioni su quattro linee, che saranno ampliate nei prossimi giorni, e senza code all’ingresso – fanno sapere dal Comune limbiatese – Il sindaco Antonio Romeo ha voluto ringraziare tutte le persone coinvolte in questa grande ed importante operazione, dai volontari agli operatori sanitari e al personale delle Asst”. E’ la struttura, ricava nel palasport di Limbiate, dove sono stati indirizzati anche molti saronnesi, e dove continueranno ad andare quando sono esauriti gli slot disponibili all’hub dell’ex Pizzigoni di Saronno.

(foto: il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, all’hub vaccinale)

