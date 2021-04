LAZZATE – “Domenica in occasione della prima partita ufficiale casalinga del campionato d’Eccellanza sul nuovo campo in erba artificiale è stato dato il “primo calcio” al pallone dalla nostra sindaca Loredana Pizzi presente con tutta la Giunta comunale, insieme al nostro presidente Luca Lo Cicero e a tutta la società Ardor. Un calcio simbolico per augurare al meglio l’inizio del nuovo centro sportivo, l’inaugurazione ufficiale non è ancora stata decisa ed è rimandata a data da destinarsi”. Così, con una nota, il club calcistico lazzatese.

Soddisfattissima anche il sindaco Loredana Pizzi: “Un “calcio al pallone” in occasione della prima partita ufficiale dell’Ac Ardor Lazzate su questo splendido “nuovo” campo di calcio, orgoglio di questa Amministrazione. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto e che hanno collaborato per dare a Lazzate un’opera così importante che rimarrà nel tempo per le prossime generazioni. L’inaugurazione ufficiale è rimandata a data da destinarsi in funzione delle normative sanitarie in vigore”.

