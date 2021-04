Oscar 2021: commenti in diretta Zoom da Saronno con Silighini

SARONNO – “Commenti da Oscar… da Los Angeles a Saronno” è il titolo della diretta zoom che il regista e produttore cinematografico saronnese Luciano Silighini Garagnani ha organizzato per la notte di domenica 25 aprile quando al Dolby Theatre di Los Angeles andrà in scena la notte degli Oscar numero 93. “Per noi lavoratori del mondo del cinema è un forte segnale che gli Oscar a differenza dei Golden Globes saranno in presenza. Anche se il mese di aprile non è quello tradizionale, aver spostato la kermesse da febbraio si è dimostrata una scelta azzeccata. Ho ricevuto l’invito qualche giorno fa e la tentazione di andare è stata tanta ma penso che sia meglio limitare gli spostamenti non necessari in questo momento” dichiara il regista che quasi ogni anno è ospite fisso del red carpet dell’Hollywood Boulevard organizzando da 10 anni anche un party post-Oscar dedicato al Made in Italy proprio sulla terrazza del Dolby.

“Quest’anno non potremo nemmeno vedere la diretta coi molti collaboratori lavoratori dello spettacolo sul divano di casa insieme, allora ho pensato di organizzare una diretta zoom aperta a tutti gli appassionati di cinema dove parteciperanno anche alcuni amici attori e registi di Los Angeles per commentare e aggiornarci in diretta su ciò che avviene nella città degli angeli”. Chi volesse partecipare alla diretta web potrà collegarsi dall’1.30 al seguente link Join our Cloud HD Video Meeting

(foto: Luciano Silighini Garagnani sul red carpet degli Oscar a Los Angeles nel 2016)

20042021